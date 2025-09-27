MAMMA MIA ! – L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : MAMMA MIA ! – CINEMA VARIETES Nice

MAMMA MIA ! – L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : MAMMA MIA ! Début : 2025-09-27 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : L’ECRAN POP CINÉMA-KARAOKÉ : MAMMA MIA !CINÉMA KARAOKÉ : MAMMA MIA ! BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE CE FILM CULTE ! (RE)DÉCOUVREZ MAMMA MIA ! SUR GRAND ÉCRAN EN VERSION KARAOKÉ, DANS UNE AMBIANCE SURVOLTÉE ! SPECTACLE, GOODIES BAGS & PAROLES SUR L’ÉCRAN : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE VOUS ATTEND ! PENDANT LA SÉANCE, LÂCHER PRISE, CHANTEZ, DANSEZ ET SI LE CŒUR VOUS EN DIT, VENEZ DÉGUISÉ DANS LA PEAU DE VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS. C’EST LIBÉRATEUR, JOYEUX ET FOLLEMENT DRÔLE : VOUS ÊTES À L’ÉCRAN POP, LE PREMIER CINÉMA KARAOKÉ EN FRANCE !Synopsis ! SOS ! vous avez besoin de vacances en urgence, nous avons ce qu’il vous faut : un plongeon sur l’île grecque de Kalokairi avec le film Mamma Mia ! Embarquez avec nous en compagnie de Donna, Sophie, Bill, Sam, Harry et… des tubes en puissance d’ABBA.Il ne vous reste plus qu’à dire thank you for the music et assumer votre nouveau statut de dancing queen. Car ici, tout est permis, surtout les strass et les paillettes.Honey, Honey, venez partager la chaleur d’une nuit d’été aux rythmes discos endiablés, la bonne humeur et l’énergie des projections Cinéma Karaoké L’Ecran Pop Mamma Mia !Au programme de cet événement : Goodie Bag : une pochette pleine de surprises remise à chaque spectateur pour participer durant la séance.Spectacle : notre Maître de Cérémonie pour faire monter la température et vous faire gagner plein de cadeaux.Concours de costume : un concours de costume pour enfiler votre plus belle tenue 70’sKaraoké : les paroles des chansons sur l’écran pendant le film pour chanter sans s’arrêter !Déroulé de l’événement

CINEMA VARIETES 5 BD VICTOR HUGO 06000 Nice 06