Mamma – par Quentin Ellias TU-Nantes Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 20:00 –

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Théâtre – création « Il faut tuer votre mère ! » C’est le dernier conseil que Quentin Ellias a reçu de son psychanalyste avant que celui-ci ne parte à la retraite.C’est aussi le point de départ de ce spectacle : entre stand-up, performance et confession, une exploration d’une relation fondatrice et encombrante, celle d’un fils avec sa mère.Une mère héroïne, guerrière, fantôme, qui traverse le spectacle comme une ombre immense. Un fils qui improvise, danse, raconte, joue à être lui-même. Entre humour et tendresse, éclats de fiction et moments bruts, « Mamma » parle d’amour, de dette et de ce qui nous construit malgré nous. Jeu, écriture, mise en scène : Quentin ElliasCompagnie Obsessive Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h Représentations du 4 au 7 novembre 2025 à 20h+ Rencontre avec l’équipe artistique jeudi 6 novembre 2025 à l’issue de la représentation.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/