Mamma – par Quentin Ellias TU – Théâtre Universitaire Nantes Nantes

Mamma – par Quentin Ellias 4 – 7 novembre TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université

Début : 2025-11-04T20:00:00 – 2025-11-04T21:00:00

Fin : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

Théâtre – création

« Il faut tuer votre mère ! » C’est le dernier conseil que Quentin Ellias a reçu de son psychanalyste avant que celui-ci ne parte à la retraite.

C’est aussi le point de départ de ce spectacle : entre stand-up, performance et confession, une exploration d’une relation fondatrice et encombrante, celle d’un fils avec sa mère.

Une mère héroïne, guerrière, fantôme, qui traverse le spectacle comme une ombre immense. Un fils qui improvise, danse, raconte, joue à être lui-même.

Entre humour et tendresse, éclats de fiction et moments bruts, « Mamma » parle d’amour, de dette et de ce qui nous construit malgré nous.

Jeu, écriture, mise en scène : Quentin Ellias

Compagnie Obsessive

Tout public à partir de 14 ans

Durée : 1h

Représentations du 4 au 7 novembre 2025 à 20h

+ Rencontre avec l’équipe artistique jeudi 6 novembre 2025 à l’issue de la représentation.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Entre stand-up, performance et confession

Quentin Ellias : Mamma © Gregg Bréhin – Yodel