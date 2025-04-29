MAMMAL HANDS, Le Rocher de Palmer, Cenon
MAMMAL HANDS, Le Rocher de Palmer, Cenon jeudi 5 novembre 2026.
MAMMAL HANDS Jeudi 5 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 24€ | Tarif PMR/PSH : 24€ | Enfants de moins de 12 ans : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00
Nouvel album, nouveau label, nouveau chapitre pour Mammal Hands. Circadia, CD bien nommé, fait l’éloge des cycles, du renouveau et de la transformation. Leur jazz, toujours nourri d’ambient, d’electronica, de musique minimaliste, nous propulse plus que jamais de boucles magnétiques en mouvements propices à l’improvisation, de motifs répétitifs en plages méditatives, de développements patiemment nourris en éblouissements harmoniques. L’écriture fouillée, la couleur unique des compositions des frères Smart, guidées et boostées par les pulsations métronomiques du batteur Rob Turner (ex GoGo Penguin) se parent d’explorations sonores nouvelles. Le trio nous enveloppe dans des ambiances toujours plus aériennes, magnifiées sur scène, où il prend son envol.
Dernier album : Circadia, 2026, ACT
LINE UP
Jordan Smart : saxophones – Nick Smart : piano – Rob Turner : batterie
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/mammal-hands-05112026-1930 »}]
Fans de la première heure, oreilles avides d’expériences musicales singulières, simples curieux… foncez ! L’inspiration et l’énergie hypnotique du trio anglais Mammal Hands sont à leur apogée ! Jazz Royaume-Uni
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