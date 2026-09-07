Mammal Hands Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Mammal Hands

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

CONCERT – JAZZ

Nouvel album « Circadia »

Mammal Hands repousse les limites, mêlant jazz, musique classique contemporaine, musique électronique, folk, minimalisme pour créer un son qui leur est propre.

Durée : 1h30 – tout public .

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr

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English : Mammal Hands

L’événement Mammal Hands Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme