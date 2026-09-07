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Mammal Hands Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

vendredi 13 novembre 2026 · Notre-Dame-de-Gravenchon · Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Notre-Dame-de-Gravenchon
Adresse
Centre Culturel les 3 Colombiers
Ville
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Port-Jérôme-sur-Seine

Mammal Hands

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

CONCERT – JAZZ
Nouvel album « Circadia »

Mammal Hands repousse les limites, mêlant jazz, musique classique contemporaine, musique électronique, folk, minimalisme pour créer un son qui leur est propre.

Durée : 1h30 – tout public   .

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22  resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr

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English : Mammal Hands

L’événement Mammal Hands Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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