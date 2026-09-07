Mammal Hands Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
vendredi 13 novembre 2026 · Notre-Dame-de-Gravenchon · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Mammal Hands
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
CONCERT – JAZZ
Nouvel album « Circadia »
Mammal Hands repousse les limites, mêlant jazz, musique classique contemporaine, musique électronique, folk, minimalisme pour créer un son qui leur est propre.
Durée : 1h30 – tout public .
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mammal Hands
L’événement Mammal Hands Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime)
- Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 18 septembre 2026
- Spectacle : L’Origine du monde, Centre culturel Les 3 Colombiers, Port-Jérôme-sur-Seine 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026
- Marché Artisanal Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026