MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Frontignan

MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Frontignan lundi 20 octobre 2025.

MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Frontignan Hérault

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-21

2025-10-20

Vous avez entre 50 et 74 ans ?Vous pouvez bénéficier d’un dépistage gratuit !

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 61 15 05

English :

If you are aged between 50 and 74, you can take advantage of free screening!

German :

Sie sind zwischen 50 und 74 Jahre alt?Sie haben Anspruch auf eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung!

Italiano :

Se avete un’età compresa tra i 50 e i 74 anni, potete usufruire di uno screening gratuito!

Espanol :

Si tiene entre 50 y 74 años, puede beneficiarse de las pruebas gratuitas

