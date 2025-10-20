MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Frontignan
MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Frontignan lundi 20 octobre 2025.
MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Frontignan Hérault
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-21
Vous avez entre 50 et 74 ans ?Vous pouvez bénéficier d’un dépistage gratuit !
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 61 15 05
English :
If you are aged between 50 and 74, you can take advantage of free screening!
German :
Sie sind zwischen 50 und 74 Jahre alt?Sie haben Anspruch auf eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung!
Italiano :
Se avete un’età compresa tra i 50 e i 74 anni, potete usufruire di uno screening gratuito!
Espanol :
Si tiene entre 50 y 74 años, puede beneficiarse de las pruebas gratuitas
