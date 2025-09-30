MAMMOBILE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Saint-André-de-Sangonis

Vous avez entre 50 et 74 ans ?

Vous pouvez bénéficier d’un dépistage gratuit !

Le mammotest est financé par les Caisses d’Assurance Maladie et l’Etat.

Vous pouvez vous rendre au Mammobile, sans rendez-vous, sans invitation, où vous voulez et quand vous voulez.

Merci de vous présenter muni de votre Carte d'Identité (ou Passeport ou Carte de Séjour), de votre Carte Vitale et si cela vous est possible de votre dernière mammographie.

Pour plus de renseignements contactez le 04.67.61.15.05. .

Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 61 15 05

English :

Are you between 50 and 74?

You can benefit from a free screening!

The mammotest is financed by the Caisses d’Assurance Maladie and the French government.

You can visit the Mammobile, without an appointment or invitation, wherever and whenever you want.

Please bring your identity card (or passport or residence permit), your Carte Vitale and, if available, your last mammogram.

German :

Sind Sie zwischen 50 und 74 Jahre alt?

Dann haben Sie Anspruch auf ein kostenloses Screening!

Der Mammotest wird von den Krankenkassen und dem Staat finanziert.

Sie können das Mammobil besuchen, ohne Termin, ohne Einladung, wo und wann Sie wollen.

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis (oder Reisepass oder Aufenthaltsgenehmigung), Ihre Krankenversicherungskarte und, wenn möglich, Ihre letzte Mammographie mit.

Italiano :

Avete un’età compresa tra i 50 e i 74 anni?

Potete beneficiare di uno screening gratuito!

Il mammotest è finanziato dalle Caisses d’Assurance Maladie e dal governo francese.

Potete recarvi al Mammobile, senza appuntamento o invito, dove e quando volete.

Portate con voi la carta d'identità (o il passaporto o il permesso di soggiorno), la Carte Vitale e, se ne avete una, l'ultima mammografia.

Espanol :

¿Tiene entre 50 y 74 años?

Puede beneficiarse de un cribado gratuito

El mamotest está financiado por las Caisses d’Assurance Maladie y el gobierno francés.

Puede acudir al Mamotest, sin cita previa ni invitación, donde y cuando quiera.

Traiga su documento de identidad (o pasaporte o permiso de residencia), su Carte Vitale y, si tiene, su última mamografía.

