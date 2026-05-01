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Mammobile Vézins-de-Lévézou

Mammobile Vézins-de-Lévézou

Mammobile Vézins-de-Lévézou mardi 26 mai 2026.

Adresse : Espace Vezinois

Ville : 12780 Vézins-de-Lévézou

Département : Aveyron

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif :

Vézins-de-Lévézou

Mammobile

Espace Vezinois Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

9h/12h30 et 13h/18h Parking de l’Espace Vezinois.Dépistage du cancer du sein pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans. Prendre RDV au 05 32 74 14 43 ou sur Doctolib Mammobile Nord Occitanie .
Créneaux également disponibles sans RDV.
Accès à l’examen sans prescription médicale.   .

Espace Vezinois Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43 

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English :

9am/12.30pm and 1pm/6pm Espace Vezinois parking lot Breast cancer screening for all women aged 50 to 74 who have not had a mammogram for at least 2 years. To make an appointment, call 05 32 74 14 43 or visit Doctolib Mammobile Nord Occitanie .

L’événement Mammobile Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)