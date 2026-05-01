Vézins-de-Lévézou

Mammobile

Espace Vezinois Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

9h/12h30 et 13h/18h Parking de l’Espace Vezinois.Dépistage du cancer du sein pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans. Prendre RDV au 05 32 74 14 43 ou sur Doctolib Mammobile Nord Occitanie .

Créneaux également disponibles sans RDV.

Accès à l’examen sans prescription médicale. .

Espace Vezinois Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9am/12.30pm and 1pm/6pm Espace Vezinois parking lot Breast cancer screening for all women aged 50 to 74 who have not had a mammogram for at least 2 years. To make an appointment, call 05 32 74 14 43 or visit Doctolib Mammobile Nord Occitanie .

L’événement Mammobile Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)