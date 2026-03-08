MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU LE PETIT LOCATAIRE Béziers

MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU LE PETIT LOCATAIRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Projection du film et rencontre avec la réalisatrice Nadège Loiseau.

La MAM propose une nouvelle Mamsterclass du 20 au 22 mars trois rendez-vous dédiés au cinéma avec une invitée, des présentations de films et des échanges avec le public. Cette édition accueille la réalisatrice Nadège Loiseau.

Projection de son film, suivie d’une rencontre.

Dans Le petit locataire , la vie de Nicole bascule lorsqu’elle découvre, à presque 50 ans, qu’elle est enceinte. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Film screening and meeting with director Nadège Loiseau.

