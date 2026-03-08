MAMSTERCLASS NADÉGE LOISEAU RENCONTRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nadège Loiseau, réalisatrice de Trois fois rien , nous fait l’honneur de sa présence.

Nadège Loiseau est réalisatrice et scénariste. Formée à Sup de création et à l’École supérieure des arts appliqués de Roubaix, elle débute dans la communication avant de se consacrer au cinéma. Après plusieurs courts métrages, dont Le Locataire , elle signe Le Petit Locataire , puis Trois fois rien . En 2025, elle adapte Une relation dangereuse de Douglas Kennedy pour France 2. Elle nous fait l’honneur de sa présence. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nadège Loiseau, director of Trois fois rien , honors us with her presence.

L’événement MAMSTERCLASS NADÉGE LOISEAU RENCONTRE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34