MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU TROIS FOIS RIEN Béziers

MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU TROIS FOIS RIEN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Trois sans-abri gagnent au Loto… mais comment toucher l’argent ? Film suivi d’un échange.

La MAM propose une nouvelle Mamsterclass du 20 au 22 mars trois rendez-vous dédiés au cinéma avec une invitée, des présentations de films et des échanges avec le public. Cette édition accueille la réalisatrice Nadège Loiseau. Projection de son film, suivie d’une rencontre.

Brindille, Casquette et La Flèche survivent tant bien que mal dans le bois de Vincennes. Leur destin semble basculer lorsqu’ils gagnent au Loto. Mais sans domicile, papiers à jour ni compte bancaire, impossible de toucher le gain ! Une comédie sociale portée par Philippe Rebbot, Antoine Bertrand et Côme Levin. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Three homeless people win the Lotto? but how do they get the money? Film followed by discussion.

