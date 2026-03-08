MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU UNE RELATION DANGEREUSE Béziers

MAMSTERCLASS NADÈGE LOISEAU UNE RELATION DANGEREUSE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-22

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Virginie sombre après une grossesse difficile. Projection et échange avec la réalisatrice dans le cadre de la Mamsterclass.

La MAM propose une nouvelle Mamsterclass du 20 au 22 mars trois rendez-vous dédiés au cinéma avec une invitée, des présentations de films et des échanges avec le public. Cette édition accueille la réalisatrice Nadège Loiseau. Projection de son film, suivie d’une rencontre

Brillante reporter de guerre, Virginie rencontre Damien lors d’une mission et tombe amoureuse. Après une grossesse difficile, elle sombre dans une sévère dépression post-partum, tandis que Damien peine à trouver sa place. Isolés et fragilisés, ils doivent affronter leurs nouvelles responsabilités et se battre pour leur famille. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Virginie sinks after a difficult pregnancy. Screening and discussion with the director as part of the Mamsterclass.

