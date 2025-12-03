MAMU TSHI – PORTRAIT POUR AMANDINE – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

Ce spectacle est né d’une rencontre et d’un voyage. En 2021, Faustin Linyekula chorégraphe basé à Kisangani, considéré comme l’un des artistes africains les plus importants de sa génération, fait la connaissance d’Amandine Tshijanu Ngindu aka Mamu Tshi, éminente danseuse de krump lausannoise d’origine congolaise. Le premier considère sa danse comme une recherche de son pays, son histoire, ses mémoires. Elle ne connaît que peu la région du Kasaï dont elle est originaire. À l’été 2022, ils voyagent ensemble à la rencontre de sa grand-mère et d’un Congo qu’elle ne connait pas. Ce portrait dansé s’écrit au retour de ce voyage, entre jadis et aujourd’hui, entre ce dont nous héritons et ce que nous choisissons.Mamu Tshi est née au Congo qu’elle quitte à la naissance pour Lausanne où elle vit et travaille aujourd’hui. D’abord attirée par le hip-hop, elle s’oriente ensuite vers le krump et fait désormais partie de l’élite mondiale. Avec le collectif Swiss Krump Movement et les Warriorz, pionniers du krump en Suisse, elle transmet cette culture en organisant des entraînements et autres évènements communautaires.Durée 50 mnÀ partir de 10 ansTarif B

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74