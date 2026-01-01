Mam’zelle Souricette Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Mam’zelle Souricette

Jeudi 8 janvier 2026 de 10h à 10h35.

Jeudi 15 janvier 2026 de 10h à 10h35. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Début : 2026-01-08 10:00:00

fin : 2026-01-08 10:35:00

2026-01-08 2026-01-15

Le Divadlo Théâtre accueille Mam’zelle Souricette !Familles

Un spectacle de marionnettes drôle, joyeux et pétillant, délivrant un message sur le regard des autres, le jugement et les apparences.



Chaque animal qu’elle va rencontrer aimerait bien la manger et l’invite donc à déjeuner… Souricette n’est pas bête!

Pour échapper à ses hôtes, elle prétexte un RDV avec crocolou… Mais qu’est-ce qu’un crocolou ?

Un spectacle de Caroline Dabusco .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

Divadlo Théâtre welcomes Mam’zelle Souricette!

