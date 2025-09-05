Man Encantada Pontenx-les-Forges

Man Encantada Pontenx-les-Forges samedi 18 avril 2026.

Début : 2026-04-18

Bal, musique et danse traditionnels

Man Encantada propose du bal gascon chanté en langue d’Oc ainsi que du concert. Les belles mélodies chantées, textes traditionnels et compositions originales, sont rythmés par le violoncelle et la mandole et s’envolent au souffle du bugle. Le groupe associe les spécialités de chacun Joachim chante les mélodies de Gascogne et aime mettre en musique les poètes et les textes traditionnels du Sud Ouest. Rémi apporte la richesse des musiques européennes, de la Belgique au Portugal, tandis que Jérôme amène une touche de musique actuelle et de Jazz.

Durée 1h30 / dès 7 ans .

Forum Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

