MAN WITH A MISSION – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MAN WITH A MISSION Début : 2025-10-15 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : MAN WITH A MISSION 1ère partie : HANDS LIKE HOUSESMAN WITH A MISSION est un groupe de metal / rock alternatif japonais composé de cinq formes de vie ultimes avec des têtes de loup et des corps humains. Le groupe a soudainement fait irruption sur la scène musicale en 2010 et a depuis maintenu son élan irrésistible grâce à des performances live révolutionnaires. Ces loups humanoïdes ont également interprété des chansons thématiques pour de nombreuses publicités télévisées, des animes, des dramas et des films, élargissant ainsi leur base de fans auprès d’un large public.Leur succès ne se limite pas au Japon : après leurs débuts aux États-Unis, ils ont attiré l’attention du monde entier. Leur évolution se poursuit, les plaçant à l’avant-garde de la scène musicale. En novembre 2021 et mai 2022, ils ont sorti leurs tout premiers albums consécutifs, Break and Cross the Walls I et Break and Cross the Walls II.En 2023, ils ont collaboré avec la chanteuse et auteure-compositrice milet sur le tube Kizuna no Kiseki / Koikogare, qui est devenu le générique de l’arc Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le Village des Forgerons.En 2024, ils se sont lancés dans la tournée North America / UK & Europe Tour 2024 Kizuna no Kiseki Powered by Crunchyroll. Avec leurs performances énergiques, aussi bien au Japon qu’à l’international, le groupe fêtera son 15? anniversaire en 2025.HANDS LIKE HOUSESL’acclamé quintuor de Canberra HANDS LIKE HOUSES injecte une bonne dose de Stadium rock moderne à la scène alternative florissante Australienne. Avec le succès d’ARIA, les éloges de la critique, un triple album, des tournées à guichet fermé et une légion de fans dans le monde, le groupe, qui a plus de quinze ans, est prêt à encore monter encore d’un cran en entrant dans une nouvelle ère. Avec quatre albums à leur actif, dont deux disques Top 10 des charts australiens et acclamés par la critique, le groupe a vendu plus de 130000 disques dans le monde entier et accumulé plus de 280 millions de flux Spotify. Leur nouvel album est prévu pour l’été 2025.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69