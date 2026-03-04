Man/Woman/Chainsaw en concert, L’Aéronef, Lille

Man/Woman/Chainsaw en concert Mercredi 15 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

Art-punk, pop indé, tensions rock, c’est tout cela Man/Woman/Chainsaw. Ce sextet de tout jeunes musiciens londoniens partage un univers massif et ciselé à la fois. Recommandé si l’on aime les mélodies, les mini-symphonies et le chaos joyeux, les spirales de violon, la pop aussi.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Man/Woman/Chainsaw, un « Club des Six » à l’ascension fulgurante.

