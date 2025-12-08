Manage-moi ! Atrium de Lumière Paris

Vous managez ? Vous êtes managé·e ? Dans tous les cas, vous êtes concerné·e ! Avec « Manage-moi ! », la CIE 44 vous invite à prendre du recul sur ce drôle d’univers qu’est le management : ses origines, ses figures fondatrices, ses grandes doctrines… Entre conférence et théâtre, ce spectacle décortique avec humour et sensibilité les ressorts d’un système qui façonne notre quotidien au travail. D’où vient le management ? Pourquoi est-il né ? Et surtout, comment évolue le management aujourd’hui ? Un format original, à mi-chemin entre savoir et spectacle, pour apprendre, réfléchir… et rire aussi un peu de nos habitudes managériales.

Écriture, mise en scène et interprétation par Lény Guissart et Nicolas Mathieu



La CIE 44

Lény Guissart et Nicolas Mathieu créent la CIE 44 en 2018. Ensemble, ils réinventent la transmission des savoirs à travers des formats originaux qui mêlent théâtre et musique. Depuis sa création, la CIE 44 a collaboré avec de nombreuses institutions culturelles et entreprises dont le Pavillon France de l’Exposition Universelle, le théâtre du Châtelet, le Musée des Arts et Métiers ou encore le Musée de la Poste.

Coproduction Cité de l’économie / Cercle de l’innovation de l’Université Paris-Dauphine / Musée du management / Bibliothèque publique d’information

Dans le cadre du cycle de conférences « De quoi parle-t-on ? », la Bibliothèque publique d’information organise un spectacle autour de l’univers du management.

Le lundi 08 décembre 2025

de 12h30 à 13h45

gratuit Tout public.

Atrium de Lumière Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

contact.communication@bpi.fr