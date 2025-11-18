Manager, RH, dirigeants : Vivons une expérience originale pour repenser nos pratiques ! CMA 18 Bourges

Manager, RH, dirigeants : Vivons une expérience originale pour repenser nos pratiques ! CMA 18 Bourges mardi 18 novembre 2025.

Manager, RH, dirigeants : Vivons une expérience originale pour repenser nos pratiques ! Mardi 18 novembre, 14h00 CMA 18 Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Dirigeants, RH, managers, chefs d’équipe du secteur industriel,

Il existe des instants clés où les talents peuvent s’exprimer. Découvrez comment les détecter et les accompagner vers leur plein potentiel.

Le CEP (Avenir Actifs) et l’espace VAE du Cher, l’UIMM, l’OPCO2i ont le plaisir de vous convier à une expérience unique. Etes-vous prêt à être à la fois spectateur et acteur ?

L’objectif, repartir avec des outils concrets et des ressources locales.

Mardi 18 novembre 2025 – 14h00 à 16h00

CMA 18 – 15 rue Henri Durant, Bourges

️ Gratuit – sur inscription obligatoire : https://forms.office.com/e/8sFqKTkJQj?origin=lprLink

Au plaisir de vous y retrouver !

CMA 18 15 rue henri dunant 18000 bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/8sFqKTkJQj?origin=lprLink »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/8sFqKTkJQj?origin=lprLink »}]

Révélez les talents cachés de votre entreprise, repartez avec des outils concrets et des ressources locales. RH ressources humaines