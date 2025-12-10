Manas en concert Espace Noriac Limoges
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Artiste pop français, Manas défend des textes qui ont du sens sur une musique qui se danse. Sur scène sa personnalité est communicative: Par la pertinence de ses textes, l’énergie de ses solos de guitare endiablés et ses refrains qui restent en tête, Manas rassemble et nous invite à entrer dans son univers marqué par le partage et la bonne humeur. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 27 07 contact@manasofficiel.fr
