Manas en concert Espace Noriac Limoges

Manas en concert

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Artiste pop français, Manas défend des textes qui ont du sens sur une musique qui se danse. Sur scène sa personnalité est communicative: Par la pertinence de ses textes, l’énergie de ses solos de guitare endiablés et ses refrains qui restent en tête, Manas rassemble et nous invite à entrer dans son univers marqué par le partage et la bonne humeur. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 27 07 contact@manasofficiel.fr

