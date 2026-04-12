Mancey Randonnée Salle des Fêtes Mancey

Mancey

Mancey Randonnée

Salle des Fêtes Hameau de Dulphey Mancey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

4 circuits au choix et 3 ravitaillements Mancey (Col des Chèvres) , Etrigny (Hameau de Veneuse), Montceaux-Ragny (Théâtre de verdure).

Passage sur 5 communes différentes, un riche patrimoine, vignobles et forêts.

4,5 km parcours famille, accessible à tous. 8,5 km dénivelé + 200 m. 15 km dénivelé + 405 m. 25,5 km dénivelé + 658 m. .

Salle des Fêtes Hameau de Dulphey Mancey 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 81 49 bernadette.simonin.vacher@gmail.com

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English : Mancey Randonnée

L’événement Mancey Randonnée Mancey a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)