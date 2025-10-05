Manche VTT du Trophée Départemental du Jeune Vététiste « Circuit des P’tits Loups » route de Saint Amant de Boixe (D18) Mansle-les-Fontaines
Manche VTT du Trophée Départemental du Jeune Vététiste « Circuit des P’tits Loups » route de Saint Amant de Boixe (D18) Mansle-les-Fontaines dimanche 5 octobre 2025.
Manche VTT du Trophée Départemental du Jeune Vététiste « Circuit des P’tits Loups »
route de Saint Amant de Boixe (D18) Circuit VTT du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 13:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
.
route de Saint Amant de Boixe (D18) Circuit VTT du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 12 90 michel.frainaud@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Manche VTT du Trophée Départemental du Jeune Vététiste « Circuit des P’tits Loups » Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente