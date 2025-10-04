Mandala Ludobibliothèque municipale Du Temple Le Temple

Mandala Samedi 4 octobre, 14h30 Ludobibliothèque municipale Du Temple Gironde

ouvert à tous, limité à 10 places, prévoir : des feuilles, crayon de couleur, posca, compat, cayons à papier, gomme. Une table et des chaises seront mis à disposition.

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Créez et colorez vos mandalas !

Le mandala est un dessin en cercle avec plein de formes symétriques. C’est un super moyen de se concentrer et de s’amuser en coloriant. Viens créer ton propre mandala pour un moment calme et créatif, quel que soit ton âge, de tout-petit à ado !

Ludobibliothèque municipale Du Temple 18 route du Porge 33680 Le Temple Le Temple 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557051564 https://www.bibliotheques-medullienne.fr/

