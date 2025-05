Mandala nature – Musée Saint-Remi Reims, 8 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Mandala nature Musée Saint-Remi 53 rue Simon, 51100 Reims Reims Marne

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Installé sous le cloître, un atelier animé par les médiatrices du musée propose des activités ludiques à faire en famille jeux autour des plantes et réalisation d’un mandala géant avec des matières…Tout public

Installé sous le cloître, un atelier animé par les médiatrices du musée propose des activités ludiques à faire en famille jeux autour des plantes et réalisation d'un mandala géant avec des matières naturelles.

Musée Saint-Remi 53 rue Simon, 51100 Reims

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Mandala nature

Set up under the cloister, a workshop led by the museum’s mediators offers fun activities for the whole family: plant-based games and the creation of a giant mandala with materials?

German :

Unter dem Kreuzgang befindet sich ein Atelier, das von den Vermittlerinnen des Museums geleitet wird und spielerische Aktivitäten für die ganze Familie anbietet: Spiele rund um Pflanzen und das Erstellen eines riesigen Mandalas aus Materialien?

Italiano :

Allestito sotto il chiostro, un laboratorio gestito dai mediatori del museo propone attività divertenti per tutta la famiglia: giochi basati sulle piante e la creazione di un mandala gigante con materiali?

Espanol :

Instalado bajo el claustro, un taller dirigido por los mediadores del museo propone actividades lúdicas para toda la familia: juegos en torno a las plantas y creación de un mandala gigante con materiales..

L’événement Mandala nature Reims a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne