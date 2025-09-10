Mandataire indépendant en immobilier avec IAD Agence RENNES OUEST Rennes

Mandataire indépendant en immobilier avec IAD Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 10 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Nous recherchons des femmes et des hommes :Motivés par le goût du challenge et de la réussite,Capables de gérer leur activité en toute autonomie,Désireux de s’épanouir dans un métier humain et passionnant.Pas besoin de diplôme spécifique : ce sont vos qualités humaines et votre envie de réussir qui feront la différence. Vous voulez changer de vie ? Construire votre propre succès dans l’immobilier ?Faites le premier pas aujourd’hui. Rejoignez IAD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T20:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/472388

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine