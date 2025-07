Manderen en fête Manderen-Ritzing

Manderen vous donne rendez-vous les 26 et 27 juillet pour un week-end festif à ne pas manquer ! Le samedi soir, l’ambiance sera assurée par DJ Quoc, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Le dimanche après-midi, place à la convivialité avec un thé dansant animé par Jean Traina, pour les amateurs de musique rétro et de bonne humeur. Tout au long du week-end, vous pourrez profiter d’une restauration gourmande avec pizzas et tartes flambées, accompagnée d’une buvette bien garnie cocktails, bières bien fraîches et bonne ambiance garantie.Tout public

Manderen invites you to a festive weekend on July 26 and 27! On Saturday evening, DJ Quoc will keep you dancing into the night. On Sunday afternoon, there will be a tea dance hosted by Jean Traina, for fans of retro music and good spirits. Throughout the weekend, you’ll be able to enjoy gourmet food including pizzas and tartes flambées, accompanied by a well-stocked refreshment area featuring cocktails, cold beers and a guaranteed good time.

Manderen lädt Sie am 26. und 27. Juli zu einem Festwochenende ein, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Am Samstagabend sorgt DJ Quoc für die richtige Stimmung und lässt Sie bis in die Nacht hinein tanzen. Der Sonntagnachmittag steht ganz im Zeichen der Geselligkeit mit einem Tanztee, der von Jean Traina moderiert wird und für alle Liebhaber von Retro-Musik und guter Laune gedacht ist. Das ganze Wochenende über können Sie sich mit Pizzas und Flammkuchen verpflegen und an der gut gefüllten Bar Cocktails, kühles Bier und gute Stimmung genießen.

Manderen vi aspetta il 26 e 27 luglio per un weekend di festa da non perdere! Sabato sera, DJ Quoc sarà a disposizione per farvi ballare fino a notte fonda. La domenica pomeriggio, invece, ci sarà un tè danzante organizzato da Jean Traina, per gli appassionati di musica retrò e di buon umore. Per tutto il fine settimana si potranno gustare piatti gourmet, tra cui pizze e crostate flambées, accompagnati da un fornitissimo bar che offrirà cocktail, birre fresche e un divertimento assicurato.

Manderen te espera los días 26 y 27 de julio en un fin de semana festivo que no te puedes perder El sábado por la noche, DJ Quoc amenizará la velada. El domingo por la tarde, los amantes de la música retro y el buen humor disfrutarán de un baile del té organizado por Jean Traina. Durante todo el fin de semana, podrá disfrutar de comida gourmet, como pizzas y tartas flambeadas, acompañada de un bar bien surtido que ofrecerá cócteles, cervezas frías y diversión garantizada.

