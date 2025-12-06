MANDRAGORA All Night Long au Warehouse Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 00:00 –

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Figure incontournable de la scène électronique mondiale, Mandragora revient au Warehouse après trois passages mémorables, cette fois pour un All Night Long exclusif. Originaire du nord du Mexique, il s’est imposé comme l’un des artistes les plus singuliers de sa génération, pionnier de la futureprog et maître dans l’art de mêler trance Goa, tech house, minimale et influences latino-américaines.Avec plus de 500 millions de streams, des collaborations avec Beltran, Vini Vici ou 4i20, et des titres phares comme Moonlight ou Botega Vendeta, Mandragora a conquis les plus grandes scènes du monde, de Rock in Rio à EDC Mexico.Cette première nuit en All Night Long au Warehouse s’annonce comme une expérience totale : un voyage sonore imprévisible, psychédélique et puissant, à l’image de son projet Le Chat Rouge, entre tech house, indie dance et psytrance.En warm-up, Requin Sequin aka Laton Raver Chat Manik ouvrira la soirée avec une sélection planante et percutante.En Room 2, retrouvez Jocan Dekä, invité du collectif Bewonder !Une nuit hors du temps avec Mandragora aux commandes.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/mandragora-all-night-long-au-warehouse-nantes