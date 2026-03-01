Mandragora all night long Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Mandragora all night long

Samedi 21 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.47 – 22.47 – EUR

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.

Trance, minimal techno, tech house

Le phénomène Mandragora débarque à Marseille pour un All Night Long exclusif, rare en France, et l’une des 5 seules dates de son “All Night Long Tour”.

Prépare-toi à un voyage total où Mandragora contrôle le booth du premier au dernier beat un marathon musical imprévisible, explosif et taillé sur mesure.



Producteur mexicain devenu figure incontournable de la scène électronique mondiale, Mandragora a imposé sa signature futureprog et son mélange unique de tech house, psytrance et influences latines. Avec plus de 500M de streams, des apparitions dans les plus grands festivals (EDC, Dreamstate, Rock in Rio, Garorock…) et des hits comme Moonlight, il s’impose comme un artiste visionnaire capable de traverser les genres sans jamais perdre son groove. Après avoir lancé sa série d’événements “Le Chat Rouge” et enchaîné les tubes, il revient en 2026 avec un show total Mandragora All Night Long. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For over 10 years, this has been THE weekly meeting place for musical discoveries and support for Marseille?s local scene.

