Mandragores Galerie 24 B PARIS

La plante est toxique, elle provoque des hallucinations, mais elle est également aphrodisiaque. Sa racine est anthropomorphique, on y découvre des jambes enlacées et elle pousse un cri mortel lorsqu’on veut l’arracher.

La mandragore pousse sous la semence des pendus. Recherchée, elle est conservée dans un flacon et réalise les désirs de celui qui la possède, mais il faut s’en débarrasser avant de mourir sous peine de voir le diable emporter l’âme de son possesseur… les Anglais accusèrent Jeanne d’Arc d’en posséder une.

Les mandragores sont magiques, comme ce salon dans la galerie 24b qui est situé sur l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église Saint Roch.

Les œuvres exposées dans Mandragores, si vous les regardez attentivement, ont ce caractère étonnant d’entrer en contact avec les morts, vous y retrouverez vos proches et vos amis partis trop tôt, victimes de maladies ou de la violence de nos sociétés contemporaines.

Laurent Quénéhen, commissaire de Mandragores.

Dimanche

1er

février :



Lecture

théâtrale : « Ci-Gît » par Julien

Mouroux – Texte et mise en scène : Françoise Huguet.



Dimanche

8 février :

Une

rencontre lecture suivi d’un débat par Olivier

Maillet.



rencontre lecture suivi d’un débat par Olivier Maillet. Performance

de Julie Le

Toquin.



Le titre de l’exposition, Mandragores, fait référence à cette plante qui a une mythologie puissante.

Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 17h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T18:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T17:00:00+02:00_2026-01-31T22:00:00+02:00;2026-02-01T11:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00;2026-02-02T11:00:00+02:00_2026-02-02T19:00:00+02:00;2026-02-03T11:00:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T11:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T11:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T11:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T11:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-08T11:00:00+02:00_2026-02-08T19:00:00+02:00

Galerie 24 B 24 bis, Rue Saint Roch 75001 PARIS



Afficher la carte du lieu Galerie 24 B et trouvez le meilleur itinéraire

