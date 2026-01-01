Mandragores Galerie 24 B PARIS
Mandragores Galerie 24 B PARIS samedi 31 janvier 2026.
La plante est toxique, elle provoque des hallucinations, mais elle est également aphrodisiaque. Sa racine est anthropomorphique, on y découvre des jambes enlacées et elle pousse un cri mortel lorsqu’on veut l’arracher.
La mandragore pousse sous la semence des pendus. Recherchée, elle est conservée dans un flacon et réalise les désirs de celui qui la possède, mais il faut s’en débarrasser avant de mourir sous peine de voir le diable emporter l’âme de son possesseur… les Anglais accusèrent Jeanne d’Arc d’en posséder une.
Les mandragores sont magiques, comme ce salon dans la galerie 24b qui est situé sur l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église Saint Roch.
Les œuvres exposées dans Mandragores, si vous les regardez attentivement, ont ce caractère étonnant d’entrer en contact avec les morts, vous y retrouverez vos proches et vos amis partis trop tôt, victimes de maladies ou de la violence de nos sociétés contemporaines.
Laurent Quénéhen, commissaire de Mandragores.
Dimanche
1er
février :
- Lecture
théâtrale : « Ci-Gît » par Julien
Mouroux – Texte et mise en scène : Françoise Huguet.
Dimanche
8 février :
- Une
rencontre lecture suivi d’un débat par Olivier
Maillet.
- Performance
de Julie Le
Toquin.
Le titre de l’exposition, Mandragores, fait référence à cette plante qui a une mythologie puissante.
Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
Le samedi 31 janvier 2026
de 17h00 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Galerie 24 B 24 bis, Rue Saint Roch 75001 PARIS
