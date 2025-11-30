Manège animé Le bestiaire alpin Soultz-sous-Forêts

Manège animé Le bestiaire alpin Soultz-sous-Forêts dimanche 30 novembre 2025.

Manège animé Le bestiaire alpin

Place de Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Par le Théâtre de la Toupine

Place de Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

