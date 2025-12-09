Manège Barbezieux-Saint-Hilaire

Manège

En extérieur sur la Place du Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-24

2025-12-10

Manège spécialement installé sur la place du Château vous attend pour des moments à partager en famille. Faites le plein de joie pour des souvenirs et enchantés !

En extérieur sur la Place du Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Manège

A special merry-go-round has been set up in the Place du Château, waiting for you to enjoy some quality family time. Fill up on joy for some enchanting memories!

