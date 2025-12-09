Manège Barbezieux-Saint-Hilaire
Manège Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 10 décembre 2025.
Manège
En extérieur sur la Place du Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-24
2025-12-10
Manège spécialement installé sur la place du Château vous attend pour des moments à partager en famille. Faites le plein de joie pour des souvenirs et enchantés !
En extérieur sur la Place du Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Manège
A special merry-go-round has been set up in the Place du Château, waiting for you to enjoy some quality family time. Fill up on joy for some enchanting memories!
