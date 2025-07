Manège Carrousel de Noël Bischwiller

Manège Carrousel de Noël Bischwiller samedi 13 décembre 2025.

Manège Carrousel de Noël

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Faites profiter à vos enfants d’un envol tout en légèreté avec ce magnifique manège « carrousel de Noël » suspendu.

Vous voulez offrir à vos enfants une surprise originale et gratuite, rendez-vous sur la place de la Mairie de Bischwiller pour leurs faire découvrir le magnifique manège Carrousel de Noël.

Les petits ont aussi le droit de voler…Ce manège suspendu va permettre même aux plus petits de s’envoler pour goûter cet incroyable sentiment de liberté dans les airs.

Attention réservé aux enfants de 3 à 10 ans inclus. 0 .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

Let your children enjoy a light-hearted flight with this magnificent suspended « Christmas carousel » merry-go-round.

German :

Lassen Sie Ihre Kinder mit diesem wunderschönen, hängenden « Weihnachtskarussell » einen leichten Flug genießen.

Italiano :

Fate fare ai vostri bambini un giro spensierato su questa magnifica giostra natalizia sospesa.

Espanol :

Dé a sus hijos un paseo desenfadado en este magnífico carrusel navideño suspendido.

L’événement Manège Carrousel de Noël Bischwiller a été mis à jour le 2025-07-17 par Commune de Bischwiller