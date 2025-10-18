Manège Carrousel Jour de fête Decize

Manège Carrousel Jour de fête Decize samedi 18 octobre 2025.

Place Saint-Just Decize Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-10-18

Le Carrousel à deux étages Jour de fête est de retour à Decize !

Vacances scolaires tous les jours de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Tarifs

1 place 4€

2 places 6€

4 places 10€

10 places 20€

32 places 50€

Nous sommes certains qu’ils attirera les petits comme les plus grands. .

Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

German : Manège Carrousel Jour de fête

