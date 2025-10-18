Manège Carrousel Jour de fête Decize
Manège Carrousel Jour de fête Decize samedi 18 octobre 2025.
Manège Carrousel Jour de fête
Place Saint-Just Decize Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le Carrousel à deux étages Jour de fête est de retour à Decize !
Vacances scolaires tous les jours de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Tarifs
1 place 4€
2 places 6€
4 places 10€
10 places 20€
32 places 50€
Nous sommes certains qu’ils attirera les petits comme les plus grands. .
Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
German : Manège Carrousel Jour de fête
