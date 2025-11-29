Manège Coutances

Manège

Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche

Vendredi 2025-11-29

2026-01-04

2025-11-29

Manège pour les petits place du Parvis à Coutances.

Ouvert les mercredis et week-ends jusqu’au 12/12, puis tous les jours du 13/12 au 4/01. .

Coutances 50200 Manche Normandie

