Manège Coutances
Manège Coutances samedi 29 novembre 2025.
Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-29
Manège pour les petits place du Parvis à Coutances.
Ouvert les mercredis et week-ends jusqu’au 12/12, puis tous les jours du 13/12 au 4/01. .
