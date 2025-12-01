Manège de Noel Bayeux
Manège de Noel Bayeux vendredi 12 décembre 2025.
Manège de Noel
Place de la liberté Bayeux Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-24
2025-12-12
Un nouveau manège prendra place au chevet de la grande dame Caroussel à chaises volantes accessible gratuitement aux enfants.
Place de la liberté Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 64 59 contact.dev.eco@bayeux-intercom.fr
English : Manège de Noel
A new ride will take its place at the grand dame’s bedside: a Caroussel with flying chairs, accessible free of charge to children.
