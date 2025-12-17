Manège enfantin fantasia gratuit Place de l’Hôtel de ville Le Bugue
Manège enfantin fantasia gratuit Place de l’Hôtel de ville Le Bugue samedi 20 décembre 2025.
Manège enfantin fantasia gratuit
Place de l’Hôtel de ville Devant la mairie Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-20
Manège gratuit offert par la municipalité.
Les 20, 23, 27, 30 décembre et le 3 janvier de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Tous les autres jours de 14h à 18h30.
Fermé le lundi 25 décembre et le lundi 1er janvier.
Place de l’Hôtel de ville Devant la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
English : Manège enfantin fantasia gratuit
Free carousel offered by the municipality.
December 20, 23, 27, 30 and January 3, 10:30am to 12pm and 2pm to 6:30pm.
All other days from 2pm to 6:30pm.
Closed on Monday December 25 and Monday January 1.
L’événement Manège enfantin fantasia gratuit Le Bugue a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère