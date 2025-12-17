Manège enfantin fantasia gratuit Place de l’Hôtel de ville Le Bugue

Manège enfantin fantasia gratuit

Place de l’Hôtel de ville Devant la mairie Le Bugue Dordogne

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Manège gratuit offert par la municipalité.

Les 20, 23, 27, 30 décembre et le 3 janvier de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Tous les autres jours de 14h à 18h30.

Fermé le lundi 25 décembre et le lundi 1er janvier.

Place de l’Hôtel de ville Devant la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Manège enfantin fantasia gratuit

Free carousel offered by the municipality.

December 20, 23, 27, 30 and January 3, 10:30am to 12pm and 2pm to 6:30pm.

All other days from 2pm to 6:30pm.

Closed on Monday December 25 and Monday January 1.

