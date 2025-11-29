Manège et patinoire Place de l’Hôtel de Ville Tence
Manège et patinoire Place de l’Hôtel de Ville Tence samedi 20 décembre 2025.
Manège et patinoire
Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence Haute-Loire
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
2025-12-20
La Mairie de Tence vous offre des tours de manège et patinoire pour les enfants.
Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67
English :
The Mairie de Tence offers rides on the merry-go-round and skating rink for children.
