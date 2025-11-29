Manège et patinoire Place de l’Hôtel de Ville Tence

Manège et patinoire

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

2025-12-20

La Mairie de Tence vous offre des tours de manège et patinoire pour les enfants.

Place de l'Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Mairie de Tence offers rides on the merry-go-round and skating rink for children.

