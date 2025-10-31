Manège gratuit de Monsieur Roux Cusset

Manège gratuit de Monsieur Roux

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-16

Impossible de na pas s’attacher à Monsieur Roux tant son amour pour faire rêver nos petites têtes blondes n’a d’égal que son sourire.

.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

It’s impossible not to become attached to Monsieur Roux, whose love of making our little ones dream is matched only by his smile.

German :

Es ist unmöglich, Monsieur Roux nicht ins Herz zu schließen, da seine Liebe, unsere kleinen blonden Köpfe zum Träumen zu bringen, nur von seinem Lächeln übertroffen wird.

Italiano :

È impossibile non affezionarsi a Monsieur Roux, il cui amore per far sognare i nostri piccoli è pari solo al suo sorriso.

Espanol :

Es imposible no encariñarse con Monsieur Roux, cuyo amor por hacer soñar a nuestros pequeños sólo es igualado por su sonrisa.

