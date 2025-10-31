Manège gratuit de Monsieur Roux Cusset
Manège gratuit de Monsieur Roux Cusset mardi 16 décembre 2025.
Manège gratuit de Monsieur Roux
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-29
2025-12-16
Impossible de na pas s’attacher à Monsieur Roux tant son amour pour faire rêver nos petites têtes blondes n’a d’égal que son sourire.
Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
It’s impossible not to become attached to Monsieur Roux, whose love of making our little ones dream is matched only by his smile.
German :
Es ist unmöglich, Monsieur Roux nicht ins Herz zu schließen, da seine Liebe, unsere kleinen blonden Köpfe zum Träumen zu bringen, nur von seinem Lächeln übertroffen wird.
Italiano :
È impossibile non affezionarsi a Monsieur Roux, il cui amore per far sognare i nostri piccoli è pari solo al suo sorriso.
Espanol :
Es imposible no encariñarse con Monsieur Roux, cuyo amor por hacer soñar a nuestros pequeños sólo es igualado por su sonrisa.
