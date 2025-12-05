MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS Merville

MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS Merville vendredi 5 décembre 2025.

MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

En ce début du mois de Décembre, n’hésitez pas à venir passer un beau moment en famille !

Vendredi 5 Décembre, de 16h30 à 18h30

Nous vous donnons rendez-vous devant la salle polyvalente, où vous retrouverez un manège et un goûter pour les enfants, tout deux gratuits, offerts par le CCAS.

Samedi 6 Décembre, à partir de 14h00

Les tours de manège seront cette fois offerts par l’Intermarché de Merville. Les tickets seront à récupérer en caisse, lors de vos achats.

Dimanche 7 Décembre, de 10h00 à 17h30

A l’occasion du Marché de Noël, le manège sera également offert aux enfants par la Municipalité. .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 contact@merville31.fr

L’événement MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS Merville a été mis à jour le 2025-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE