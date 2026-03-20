MANÈGE LE PÉTOULET DU LEVANT

A côté du Musée Dubout Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Remportez des tickets pour un tour de manège en participant aux animations de l’Office de Tourisme lors du week-end Famille Plus à Pâques !

Manège pour enfants ouvert à l’année situé au Parc du Levant à Palavas.

Magnifique lieu de balade en famille, snack, jeux, musée… .

A côté du Musée Dubout Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 00 mairie@palavaslesflots.com

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English :

Win tickets for a merry-go-round ride by taking part in the Tourist Office’s activities during the Famille Plus weekend at Easter!

L’événement MANÈGE LE PÉTOULET DU LEVANT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-19 par 34 ADT34