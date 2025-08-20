Manège Le zoo Déglingo Melle Hyacinthe Guillestre

cour J.Gelu (près de l'église) Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Jeudi 2025-08-20

2025-08-21

2025-08-20

Bienvenue au Zoo Déglingo ! Un manège tout drôle, conçu pour les enfants de 7 mois à 5 ans. Ici, des animaux rigolos t’attendent girafe, hippopotame, lion et autres créatures farfelues, sont prêts à te faire tourner !

cour J.Gelu (près de l’église) Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Welcome to the Zoo Déglingo! A fun ride designed for children aged 7 months to 5 years. Here, funny animals await you: giraffe, hippopotamus, lion and other wacky creatures are ready to give you a spin!

German :

Willkommen im Zoo Déglingo! Ein lustiges Karussell, das für Kinder von 7 Monaten bis 5 Jahren konzipiert wurde. Hier warten lustige Tiere auf dich: Giraffe, Nilpferd, Löwe und andere verrückte Kreaturen stehen bereit, um dich zu drehen!

Italiano :

Benvenuti allo Zoo Déglingo! Una divertente giostra pensata per i bambini dai 7 mesi ai 5 anni. Qui vi aspettano buffi animali: giraffa, ippopotamo, leone e altre stravaganti creature sono pronte a farvi fare un giro!

Espanol :

¡Bienvenido al Zoo Déglingo! Una divertida atracción diseñada para niños de 7 meses a 5 años. Aquí te esperan divertidos animales: jirafas, hipopótamos, leones y otras criaturas chifladas ¡están listos para darte una vuelta!

