Manège pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux
Manège pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux samedi 13 décembre 2025.
Manège pour enfants Fêtes de fin d’année
place Carnot Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Tout au long du week-end, le centre-ville accueillera le manège pour enfants. Durant les 2 jours vous pourrez profiter de cette attraction de 14h à 18h.
place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
Throughout the weekend, the downtown area will be home to the children’s carousel. Over the 2 days, you can enjoy this attraction from 2pm to 6pm.
German :
Während des gesamten Wochenendes wird im Stadtzentrum das Kinderkarussell aufgebaut. An beiden Tagen können Sie diese Attraktion von 14:00 bis 18:00 Uhr nutzen.
Italiano :
Per tutto il fine settimana, il centro città ospiterà la giostra per bambini. Durante i due giorni, potrete godere di questa attrazione dalle 14:00 alle 18:00.
Espanol :
Durante todo el fin de semana, el centro de la ciudad acogerá el carrusel infantil. Durante los 2 días, podrá disfrutar de esta atracción de 14:00 a 18:00 horas.
L’événement Manège pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire