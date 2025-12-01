Manège pour enfants Fêtes de fin d’année

place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Tout au long du week-end, le centre-ville accueillera le manège pour enfants. Durant les 2 jours vous pourrez profiter de cette attraction de 14h à 18h.

.

place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

Throughout the weekend, the downtown area will be home to the children’s carousel. Over the 2 days, you can enjoy this attraction from 2pm to 6pm.

German :

Während des gesamten Wochenendes wird im Stadtzentrum das Kinderkarussell aufgebaut. An beiden Tagen können Sie diese Attraktion von 14:00 bis 18:00 Uhr nutzen.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, il centro città ospiterà la giostra per bambini. Durante i due giorni, potrete godere di questa attrazione dalle 14:00 alle 18:00.

Espanol :

Durante todo el fin de semana, el centro de la ciudad acogerá el carrusel infantil. Durante los 2 días, podrá disfrutar de esta atracción de 14:00 a 18:00 horas.

L’événement Manège pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire