Manège pour enfants

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-28

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-19 2026-06-01

Manège avec queue du Mickey avec bâches de protection en cas de mauvais temps.

.

Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Merry-go-round with Mickey’s tail and protective tarpaulins in case of bad weather.

L’événement Manège pour enfants Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes