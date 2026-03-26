Manège pour enfants Le Château-d’Oléron
Manège pour enfants Le Château-d’Oléron samedi 28 mars 2026.
Manège pour enfants
Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-28
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-03-28 2026-05-19 2026-06-01
Manège avec queue du Mickey avec bâches de protection en cas de mauvais temps.
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Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68
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English :
Merry-go-round with Mickey’s tail and protective tarpaulins in case of bad weather.
L’événement Manège pour enfants Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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