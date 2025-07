Manèges à voiles Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Vendredi 2025-07-24 11:00:00

2025-08-01 19:00:00

2025-07-24

Manège écologique où les parents tournent les manivelles pour faire avancer les enfants comme sur les voiliers de course au large. Ce sont 4 charmants petits voiliers qui tournent sur le plateau, pour le plus grand plaisir des enfants qui embarquent, à partir de 2 ans.

Pourquoi Gazelle ? Parce que ce bateau a des formes inspirées des grandes chaloupes traditionnelles, emblématiques des Sables d’Olonne des années 1900 à 1930.

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

English : Manèges à voiles Rolex Fastnet Race

Ecological carousel where parents turn the cranks to move the children along, just like on ocean-racing sailboats. 4 charming little sailboats turn on the platform, to the delight of children aged 2 and over.

Why Gazelle? Because the boat’s shape is inspired by the traditional longboats that were emblematic of Sables d’Olonne from 1900 to 1930.

German :

Ökologisches Karussell, bei dem die Eltern die Kurbeln drehen, um die Kinder wie auf den Segelbooten eines Hochseerennens vorwärts zu bewegen. Es sind 4 charmante kleine Segelboote, die sich auf der Bühne drehen, zur Freude der Kinder ab 2 Jahren, die an Bord gehen.

Warum Gazelle? Weil die Formen dieses Bootes von den großen traditionellen Schaluppen inspiriert sind, die in den 1900er bis 1930er Jahren das Wahrzeichen von Sables d’Olonne waren.

Italiano :

Una giostra ecologica in cui i genitori girano le manovelle per far muovere i bambini, proprio come sulle barche a vela da regata oceanica. Ci sono 4 graziose barchette a vela che girano sulla piattaforma, per la gioia dei bambini dai 2 anni in su.

Perché Gazelle? Perché questa barca si ispira alle tradizionali barche lunghe, emblema di Sables d’Olonne dal 1900 al 1930.

Espanol :

Un tiovivo ecológico en el que los padres hacen girar las manivelas para que los niños avancen, como en los veleros de carreras oceánicas. Hay 4 encantadores barquitos de vela que giran sobre la plataforma, para deleite de los niños a partir de 2 años.

¿Por qué Gazelle? Porque esta embarcación se inspira en los tradicionales barcos largos emblemáticos de Sables d’Olonne de 1900 a 1930.

