Manèges de Noël 2025 à Amboise Amboise

Manèges de Noël 2025 à Amboise

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-17 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Venez vous amuser sur les manèges de Noël le samedi 13, dimanche 14 et mercredi 17 décembre 2025, puis du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier 2026.

De 14h30 à 19h.

Parking de la fontaine de Max Ernst. .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Christmas rides 2025 in Amboise

Enjoy the Christmas rides on Saturday 13th, Sunday 14th and Wednesday 17th December 2025, then from Saturday 20th December to Sunday 4th January 2026.

