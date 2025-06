Manestela à Lacôte, spectacle et concert Saint-Junien 27 juin 2025 07:00

Haute-Vienne

Manestela à Lacôte, spectacle et concert Place Lacôte Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-06-27

fin : 2025-08-30

2025-06-27

Manestela à Lacôte revient du 27 juin au 30 août à Saint-Junien pour un été haut en couleur !

Concerts, spectacles, marchés, foodtrucks, jeux, ciné en plein air… chaque semaine, un concentré de bonne humeur et de découvertes vous attend.

Ambiance festive, espace ludique pour les enfants, soirées musicales, banquet gaulois, show drag queen, théâtre, braderie… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Le tout en accès libre dans un esprit convivial et joyeux. En famille, entre amis ou en solo, venez célébrer l’été en mode 100 % local et festif ! .

Place Lacôte

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 88 19 98

