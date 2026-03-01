Manga café associatif Espace Mouillères ( 1er étage) Lons-le-Saunier

Manga café associatif

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Origami dessin jeu vidéo manga initiation japonais .

Espace Mouillères ( 1er étage) 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

