Manga club à la médiathèque ! Ussel

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Gratuit

2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

La Médiathèque accueille un nouveau rendez-vous le Manga Club !

Si vous aimez les mangas, venez donc rencontrer d'autres fans et partager votre dernier coup de cœur.

Gratuit Tout public dès 11 ans .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

