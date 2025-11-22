Manga club

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Médiathèque accueille un nouveau rendez-vous le Manga Club !

Si vous aimez les mangas, venez donc rencontrer d’autres fans et partager votre dernier coup de cœur.

Gratuit Tout public dès 11 ans .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Manga club

German : Manga club

Italiano :

Espanol : Manga club

L’événement Manga club Ussel a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze