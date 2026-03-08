Manga Ten expo à Aiffres Espace Tartalin Aiffres

Manga Ten expo à Aiffres

Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Les 14 et 15 mars 2026, MANGA-TEN prend place à l’Espace Tartalin d’Aiffres, près de Niort, pour un week-end dédié à la culture manga et animé.

Au programme 20 personnages d’anime en taille réelle pour vos photos, un espace gaming avec des jeux de combat, une zone de sumo en costumes gonflables et des animations en continu pendant deux jours. Un grand concours cosplay, ouvert à tous les univers, récompensera les participants selon la prestation scénique, la qualité du costume et le coup de cœur du jury !

-> 10€ le pass week-end .

